İsyan ateşini yakan kadın

Yunanistan'da 15 yaşında bir gencin polis kurşunuyla ölmesinin ardından başlayan eylemlerin liderlerinden Kalivyotu: “Hükümet taleplerimizi karşılayana kadar mücadelemiz devam edecek” dedi.



Yunanistan'da polis kurşununa kurban gitmesiyle başlayan isyanın profili: "Üniversiteli gençler sosyal sorunlara duyarlı oldu" şeklinde çiziliyor. İsyanı başlatan üniversiteli eylemcilerin liderlerinden 23 yaşındaki Maria Kalivyotu ile yapılan ve Sabah gazetesinde yer alan bir röportajda Kalivyotu, sosyal patlama olarak nitelediği mücadelelerinin hükümet taleplerini karşılayana kadar kararlı şekilde devam edeceğini söylüyor.



Ancak sokakları ateşe veren, mağaza yakan ve maddi hasara yol açanların kendilerinden olmadığını belirtiyor. İşte ilk olarak internet bloglarından sokak hareketlerini örgütleyen eylemci gençlerin liderlerinden Kalivyotu'nun değerlendirmeleri:



* Bizi kızdıran yalnızca bu hükümet değil tüm geçmiş hükümetler. Onların eğitim bütçesini artırmak yerine silahlanmaya verdiği önem. Öğretmen ve memur maaşlarındaki düşüklük, işsizlik ve sosyal güvence reformlarının yapılmaması. Sağlık sistemindeki bozukluklar.



* Amacımız devlete zarar vermek değil. Siyasiler sorumluluk bilincine ulaşana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Diğer ülkelerdeki gençlerde bizimle birlik olmalı. Sözlerini tutmayan tüm siyasilere ciddi bir mesaj vermeliyiz.



* Bizim mağazaları yakan, ortalığı ateşe verenlerle bir ortak noktamız yok. Anarşi ve protesto farklı şeyler. İsyanı biz başlattık. Ancak kimseye 'mağaza yakın' demedik...



* Halk sonuna kadar bizim arkamızda. Bunu hissediyor, gücümüzü ve moralimizi burdan alıyoruz.



Akropol'ün içine korumaları kandırarak girdik



Perşembe günü antik kent Akropol'e Avrupalı gençlere ortak direniş çağırısı taşıyan pankartı asan grubun arasında olan Kalivyotu içeriye korumaları oyalayarak girdiklerini söyledi. "200 metrekarelik panoyu kimseden habersiz okulun müsamere salonunda hazırladık. Sonra öğrenci pasolarını göstererek ziyaretçiymiş gibi Akropol tapınağının kapısından geçtik. Ancak dev panoyu bir çuvalın içinde taşıyan arkadaşımız yakalandı. Korumalarla sahte bir tartışma ortamı yarattık. Bir grup kapıdaki korumaları bu tartışmayla oyalarken, diğer bir grup Akropol'e panoyu asıyordu. Sonunda başardık" diye konuştu...



