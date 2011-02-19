-İSYAN ATEŞİ UMMAN'A DA SIÇRADI MUSKAT (A.A) - 19.02.2011 - Umman'da yüzlerce kişi siyasi reform talebiyle gösteri yaptı. Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerindeki yönetim karşıtı protestolardan sonra, Umman'ın başkenti Muskat'ta da cuma namazından sonra gösteri düzenlendi. Başkentin ticari merkezi Ruvi'de toplanan 300 dolayında kişi "demokrasi istiyoruz" sloganları atarken, maaş zammı ve iş talebinde bulundu. Göstericiler, bakanların 4 yıldan uzun süre görev yapmamasını da istedi. Bir gösterici, kabinenin, üyeleri seçimle gelen Şura Konseyince atanması gerektiğini, yolsuzluğu teşvik ettiği için 10-20 yıl görev yapan bakanlar istemediklerini ifade etti. Gösteriye katılan bir öğrenci de Reuters'a yaptığı açıklamada, gıda ve diğer ürünlerin fiyatlarının son üç yılda iki katına çıktığını söyledi. Protestocuların bir saat kadar süren gösterinin ardından bölgeden ayrıldığı belirtildi. Umman resmi ajansı INA, geçen hafta, işçi maaşlarının 140 riyalden 200 riyale çıkarıldığını duyurmuştu. Ülkenin resmi bir işsizlik oranı bulunmamasına rağmen, Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) 2004 tahminlerine göre işsizlik oranı yüzde 15 civarında. Umman Sultanı Kabus Bin Said, 1992 yılında Şura Meclisi'ni oluşturmuştu. Meclisin 84 üyesi ülkedeki 61 bölgenin seçmeni tarafından seçiliyor. Ancak tavsiye organı olan parlamentonun yasama yetkisi bulunmuyor.