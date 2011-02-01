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Dünya

İsyan ateşi Sudan'a sıçradı: 1 üniversite öğrencisi öldü

Tunus, Mısır, Ürdün ve Yemen’i saran protesto dalgası şimdi de Sudan’a sıçradı.

01 Şubat 2011 02:00

T24 - Tunus, Mısır, Ürdün ve Yemen’i saran protesto dalgası şimdi de Sudan’a sıçradı. Sudan’ın çeşitli kentlerinde sokaklara dökülen binlerce kişi Devlet Başkanı Ömer El Beşir yönetimine karşı gösteri yaptı. Polisin göstericilere müdahalesinde yaralanan bir üniversite öğrencisinin öldüğü belirtiliyor.

Güney Sudan ezici çoğunlukla bağımsızlık dedi

El Arabiya televizyonunun haberine göre, dün başkent Hartum'un ikiz şehri Omdurman’da El Beşir yönetimini protesto eden göstericiler polisle çatıştı.

Darfur’da meydana gelen katliamlarla ilgili olarak Devlet Başkanı Beşir’i suçlu bulan Uluslararası Ceza Mahkemesi Başyargıcı Luis Moreno-Ocampo’yu kastederek, "Ocampo doğru söylüyor" sloganları atan göstericiler ayrıca "Zafere kadar devrim" sloganlarıyla yürüdü.

"Değişim Gençliği", "Kıvılcım" gibi adlarla internetteki sosyal paylaşım siteleri üzerinden örgütlenerek sokaklara çıkan gruplar, Omdurman dışında başkent Hartum ve diğer büyük şehirlerde de gösteriler düzenledi.


Bir üniversite öğrencisi öldü!

Reuters haber ajansı, polisin göstericilere müdahalesinde yaralanan bir üniversite öğrencisinin öldüğünü duyurdu.

Ajansa üç eylemci, polisin müdahalesinde yaralanan Omdurman Ahaliye Üniversitesi'nden Muhammed Abdulrahman adlı öğrencinin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini ve toprağa verildiğini söyledi.

Üniversitenin süresiz olarak kapatıldığı bildirildi.

Onlarca kişi gözaltında...

Kaynaklar, medyaya uygulanan sansür nedeniyle Mısır ve Tunus’takiler kadar yankı getirmeyen gösteriler sırasında onlarca kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Sudan, Tunus’tan önce sokak gösterileriyle devlet başkanını iktidardan uzaklaştıran son Arap ülkesi olmuştu.

Sudan Devlet Başkanı Cafer Numeryi 1985 yılında meydana gelen halk ayaklanması sonucu iktidardan uzaklaştırılmıştı.


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