İsviçreliler uzun tatile 'hayır' dedi

T24 - İsviçre'de yapılan referandumda halk, yıllık izinlerin uzatılmasını öngören teklifi reddetti. Teklifte, yıllık izinlerin asgari dört haftadan, çoğu Batı Avrupa ülkesinde olduğu gibi altı haftaya çıkartılması planlanıyordu.

İş çevreleri ise tatilin uzamasının ekonomiye zarar vereceği uyarısında bulunmuştu. Ulusal çapta yapılan referandumda, seçmenlerin üçte ikisinin yıllık izinlerin uzamasına karşı çıktığı belirtildi.

Seks bölgelerine evet

Zürih'te yapılan oylamadaysa, fahişelerin serbeste çalışabileceği, duvarlarla çevrili "seks bölgeleri" oluşturulması kabul edildi. Bu bölgelerin oluşturulmasıyla, seks ticaretinin yerleşim bölgelerinden uzak tutulması amaçlanıyor. Cenevre'deki referandumda da, izinsiz gösterilere daha sert kısıtlamalar ve bu kısıtlamaları ihlal edenlere daha büyük para cezaları öngören tasarı kabul edildi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Uluslararası Kızılhaç Örgütü ve daha bir çok sayısız uluslararası örgüte ev sahipliği yapan kentte, sık sık siyasi gösteriler düzenleniyor.

Referandumlar İsviçre'deki doğrudan demokrasi sisteminin en önemli parçası.

İsviçreliler sık sık, yasa değişiklikleri, bütçe ve 100 bin imzaya ulaşan herhangi bir konuda referanduma gidiyor. (BBC Türkçe)