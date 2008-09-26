İsviçreli pilot, motorlu kanatlarla Manş'ı geçti

İsviçreli maceracı Yves Rossy, kendi yaptığı motorlu kanatlarla Manş'ı geçti.



Rossy, Fransa'nın Calais kentinden başladığı, 35 kilometrelik uçuşunu İngiltere'nin Dover limanı yakınında tamamladı. İsviçreli pilotun uçuşu 10 dakikadan daha az sürdü. National Geographic Kanalı, Rossy'nin küçük uçakla 2500 metre irtifaya çıktıktan sonra kendini kanatlarıyla boşluğa bırakmasını canlı yayımladı. Rossy, sırtında kanatlarıyla Dover yakınlarına inerken paraşütünü de açtı.



Rossy, 2004 yılında motorlu kanatla uçan ilk insan unvanını kazanmıştı. Fransız havacı Louis Bleriot da 99 yıl önce Manş'ı uçakla geçen ilk insan olmuştu.

