İsviçreli jigoloya 6 yıl hapis

Almanya'nın en zengin kadınına ilişkilerinin görüntüleriyle milyonlarca avro isteyerek şantaj yapan İsviçreli jigolo 6 yıl hapse mahkum edildi



Almanya'nın en zengin kadınına gizlice çektiği ilişkilerini görüntüleyen video kasetleri karşılığında milyonlarca avro isteyerek şantaj yapmaktan suçlu bulunan İsviçreli jigolo 6 yıl hapse mahkum edildi.



Münih kentinde görülen davada, İsviçreli Helg Sgarbi (44), BMW'nin varisi Susanne Klatten (46) ile 2007 Temmuzunda Avusturya'nın Innsbruck kentinde tanıştığını ve kendisiyle ilişkiye girdiğini itiraf etti.



Sgarbi, Klatten'i, kendi yaptığı trafik kazasında felç olan bir genç kızın tedavisi için nakit 7 milyon avro vermeye ikna ettiğini de söyledi. Mahkeme, bunun üzerine Sgarbi'yi, evli olan Klatten'i kendisine daha fazla para ödemediği takdirde elindeki video kasetlerini basına vermekle tehdit etmekten suçlu buldu ve 6 yıl hapis cezasına karar verdi.



Klatten'in katılmadığı duruşmada Sgarbi, üzgün olduğunu belirtti ve kadınlardan özür diledi. Sgarbi'nin avukatı Egon Gries da, müvekkilinin aldığı paraları nerede kullandığına ya da başka birinin kendisine yardım edip etmediğine dair hiçbir soruyu yanıtlamayacağını bildirdi.



Savcılık dosyasına göre Sgarbi, Klatten'den boşanmasını ve yatırım için kendisine 290 milyon dolar avro daha vermesini istedi. Klatten'in bu isteklerini reddetmesi üzerine Sgarbi, elinde video kasetlerinin bulunduğunu söyledi. Sgarbi, kasetleri basına ve ailesine vermemesi karşılığında Klatten'den 49 milyon avro istedi. Klatten, bunun üzerine 2007 Ocak ayında polise ihbarda bulundu. Klatten'in şikayeti üzerine Sgarbi Avusturya'da tutuklandı.



Forbes dergisinin geçen yıl dünyanın en zengin 68. kişisi ilan ettiği Klatten'in, Sgarbi'nin tek kurbanı olmadığını belirten savcılık, Sgarbi'nin aynı yolla 3 kadına daha şantaj yaptığını açıkladı. Sgarbi'nin kimliği açıklanmayan diğer 3 kadından da şantaj yoluyla 2,4 milyon avro para aldığı belirtildi.



Kişisel servetinin 7,58 milyar avro civarında olduğu tahmin edilen Klatten'in, polise şikayette bulunan tek mağdur olduğunu belirten savcılık, 3 çocuk annesi Katten'i cesaretinden dolayı tebrik etti.

