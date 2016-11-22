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Dünya

İsviçre'deki Kıbrıs müzakereleri tıkanma noktasında

Rum lider Anastasiadis, masada Türk tarafının açılımları karşısında zamana ihtiyacı olduğunu söylemişti

22 Kasım 2016 00:21

Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için BM gözetiminde İsviçre'nin Mont Pelerin kasabasında yapılan müzakerelerde, Rum tarafının tutumunun müzakereleri tıkanma noktasına getirdiği ve müzakerelerde ilerleme sağlanamadığı belirtildi.

Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde İsviçre'nin Mont Pelerin kasabasında Le Mirador Otel'de İsviçre saatiyle saat 10.30’da bugünkü görüşmelere başlayan liderler, 2 saatlik toplantının ardından 12.45’te ara verdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmelerde, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, 7-11 Kasım tarihleri arasında yapılan müzakerelerde attığı adımlara şu ana kadar Rum lider Nikos Anastasiadis karşılık vermedi.

Öte yandan, sorunun aşılması için gerek masada, gerekse Rum tarafı ve Yunanistan arasında mekik diplomasisi yürüten BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin, yerel saatle 17.30-18.30 arasında her iki liderle ayrı ayrı görüştü.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum lider Anastasiadis arasında 7-11 Kasım tarihlerinde Mont Pelerin kasabasında gerçekleştirilen müzakerelerin son gününde Rum lider Anastasiadis, masada Türk tarafının açılımları karşısında zamana ihtiyacı olduğunu söylemişti.

BM de müzakerelerin bir hafta aradan sonra 20-21 Kasım'da İsviçre'de yeniden devam edeceğini duyurmuştu.

 

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