-İSVİÇRE'DE ÇIĞ NEDENİYLE 7 KİŞİ KAYIP CENEVRE (A.A) - 26.03.2011 - İsviçre'de, 3 bin 730 metrelik Velan Dağı'nda çığ nedeniyle 7 sporcu kayboldu. İsviçre haber ajansı SDA'ya göre, ülkenin güneyinde İtalya sınırına yakın bölgede, 11 kişi çığa maruz kaldı. Bir kişi kendini kurtarmayı başarırken, 3 kişi de kurtarma ekibi tarafından çıkarıldı. Ulusal Çığ Merkezi, bahar geldiğinde çığ tehlikesinin çok arttığını belirtti. İsviçre'de dağ yürüyüşçüleri, slalom kayakçıları ve dağcılar, karın erimeye başladığı ilkyazda çığla karşı karşıya kalıyorlar.