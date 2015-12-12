İsviçre'de terör alarmı

İsviçre'nin Cenevre kentinde, "Paris'teki terör saldırılarıyla bağlantılı şüphelilerin olabileceği" istihbaratı üzerine terör tehdidi seviyesinin yükseltilmesinin ardından, araçlarında patlayıcı madde bulunan iki Suriye vatandaşının göz altına alındığı bildirildi.

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) İsviçre'yi Cenevre'de eylem yapma ihtimali olan IŞİD militanı konusunda ikazının ardından ülkedeki terör alarmı sürüyor.

İsviçre'nin Tribune de Geneve gazetesinin haberine göre, Cenevre'de güvenlik güçlerince iki Suriye vatandaşının bulunduğu bir araçta yapılan aramada patlayıcı madde ele geçirildi. Araçtaki şüpheliler, daha sonra gözaltına alındı.

Cenevre Kantonu Polis Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Cenevre ve civarında terör şüphelilerinin olabileceği" bilgisi üzerine terör tehdidi seviyesinin artırıldığı, güvenlik önlemlerinin ve polis sayısının artırıldığı bildirilmişti.