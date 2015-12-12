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Dünya

İsviçre'de terör alarmı

Araçlarında patlayıcı madde bulunan iki Suriye vatandaşının göz altına alındı

12 Aralık 2015 00:56

İsviçre'nin Cenevre kentinde, "Paris'teki terör saldırılarıyla bağlantılı şüphelilerin olabileceği" istihbaratı üzerine terör tehdidi seviyesinin yükseltilmesinin ardından, araçlarında patlayıcı madde bulunan iki Suriye vatandaşının göz altına alındığı bildirildi.

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) İsviçre'yi Cenevre'de eylem yapma ihtimali olan IŞİD militanı konusunda ikazının ardından ülkedeki terör alarmı sürüyor.

İsviçre'nin Tribune de Geneve gazetesinin haberine göre, Cenevre'de güvenlik güçlerince iki Suriye vatandaşının bulunduğu bir araçta yapılan aramada patlayıcı madde ele geçirildi. Araçtaki şüpheliler, daha sonra gözaltına alındı.

Cenevre Kantonu Polis Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Cenevre ve civarında terör şüphelilerinin olabileceği" bilgisi üzerine terör tehdidi seviyesinin artırıldığı, güvenlik önlemlerinin ve polis sayısının artırıldığı bildirilmişti.

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