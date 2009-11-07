İsviçre'de minare referandumu var!

İsviçre'de 29 Kasım'da yapılacak olan "minare referandumu"nun ülkede yarattığı tartışma Almanya'da da ilgi odağı oldu.



CnnTürk'ün haberine göre yabancı karşıtı iki partinin topladığı 300 bin imzayla, ülkede yeni minare yapımının yasaklanması için yapılacak referandum ile ilgili BM, endişesini belirtti.



Girişimin öncüsü aşrı milliyetçi İşviçre Halkı Partisi ve Federal Demokratik Birliği, İslam'ın sinsice ülkeye yayılmasını önlemek için minarelerin yasaklanmasını istiyor. Partinin referandum kampanyası için hazırlattığı afişler de tartışma yarattı.



Afişlerde İsviçre bayrağının üzerinde yükselen minarelerin önünde kara çarşaflı bir kadın yer alırken, "Buna dur diyelim" denildi. Bir başka afişte ise minareler İsviçre bayrağını yırtan füze olarak resmedildi.



Bazı kantonlar, afişleri ırkçı ve nefreti körükleyeci oldukları için yasakladı. Iırkçılığa Karşı Federal Komisyon, afişlerin ülkedeki tüm Müslümanlara bir saldırı olduğunu bildirdi.



İsviçre Halkı Partisi afişlerin yasaklanmasını Nazi dönemine benzer bir sansür çabası olarak niteledi. Cenevre, Zürih ve Biel yönetimleri de ifade özgürlüğüne aykırı olacağı gerekçesiyle afişlere izin verdi.



Yeni minare yapımını önlemek için düzenlenen ve aşırı sağcı İsviçre Halk Partisi'nin (SVP) önayak olduğu referandum, başta iş ve politika çevreleri olmak üzere pek çok kesimde endişeye yol açtı.



İsviçre'nin dünyaca ünlü saat firması Swatch, girişim onaylandığı takdirde Müslüman ülkelerle ticari ilişkilerinin tehlikeye girmesinden çekindiğini açıkladı.



Şirketin yönetim kurulu üyelerinden Hanspeter Rentsch; “İsviçre markası açıklık, çoğulculuk, din özgürlüğü gibi kavramları temsil etmeli. Hiçbir şart altında nefret, yabancı düşmanlığı ve dar görüşlülükle bağdaştırılmamalıdırö diye konuştu.



Zürih Üniversitesi Siyaset Bilimi öğretim görevlisi Elham Manea, bu referandumun Müslümanların ülkede hoş karşılanmadığı mesajını verdiğine dikkat çekerek, “Eğer onaylanırsa bazı genç insanların radikalizasyon ihtimali artacak" öngörüsünde bulundu.



Kimi kesimler, referandumun Müslümanlar lehine sonuçlanmasının bile gerilimi sona erdirmeyeceği görüşünde. İsviçre İslami Organizasyonlar Federasyonu Başkanı Hisham Maizer'e göre, ülkede İslam tartışması daha yeni başlıyor. Ülkede devlete bağlı SRG medya grubunun yaptığı ulusal ankete göre, halkın yüzde 53'ü minarelerin yasaklanması teklifine karşı çıkıyor, yüzde 34'lük kesim ise destek veriyor.



Referandum ve kampanyalarda kullanılan afişlerin, İsviçre'de Müslümanlara karşı ayrımcılığı daha da körüklemesinden endişe ediliyor. Referandumda halka, "Minare inşaatları yasaklansın mı, yasaklanmasın mı?" sorusu yöneltileceği belirtilirken bu tartışma Alman medyasında da yakından ilgisini çekti. ZDF, kampanyayı yürütenler ve karşı çıkanlarla röportajlar yayınladı.



'İsviçre'nin semaları herkese yeter'



Karşı cephenin hazırladığı afişlerdeyse minareler ve kilise çatıları yan yana gösterilerek "İsviçre'nin semaları herkese yeter" sloganı yer alıyor. Yapılan anketler referandumda halkın yüzde 51'inin minarelerin yasaklanmasına karşı çıkacağını gösteriyor. Yasağa destek verenlerin oranıysa yüzde 35'le sınırlı. İsviçre'de Müslümanlar ülkenin en büyük ikinci din grubu. 310 binle nüfusun yüzde 4'ünü oluşturuyorlar.