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Dünya

İsviçre'de hırsızlar tren çaldı ANKARA (A.A)

20 Kasım 2011 23:39

-İsviçre'de hırsızlar tren çaldı ANKARA (A.A) - 20.11.2011 - İsviçre'nin batısındaki bir minyatür tren parkından iki tren çalındı.  Le Bouveret kentindeki Vapeur Parkı yetkilileri, hırsızların iki deponun kapısını kırarak biri neredeyse bir ton ağırlığında olan iki treni çaldıklarını açıkladı.  Yetkililer, hırsızların biri petrol diğeri de gazla çalışan trenleri nasıl götürdüklerini anlayamadıklarını belirti.  Mekaniğe gönül vermiş gönüllüler tarafından haftalar süren çalışmaların ardından yapılan trenlere paha biçilemiyor.

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