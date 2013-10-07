İsviçre’de her yetişkine aylık 2 bin 800 dolar verilmesi gündemde

İsviçre’de her yetişkine aylık 2 bin 800 dolar verilmesi için referandum yapılacak. Evet oyu çıkarsa herkes koşulsuz olarak maaşa bağlanacak

Gelişmiş sosyal devlet imkanları sunmasıyla ünlü olan İsviçre’de her yetişkine aylık 2 bin 800 dolar (5 bin 600 TL) garanti maaş verilmesi konusunu referanduma götürmek için yeterli imza toplandı.

Referandumdan olumlu sonuç çıkarsa devlet tarafından koşulsuz olarak herkese aylık olarak 2 bin 800 dolar verilecek.

Toplanan 100 bin imza ile, referandum yapılması kesinleşti. Bir halk komitesi tarafından hazırlanan öneri, ekonomik kriz sonrası ücretlerde yaşanan dengesizliğe bir tepki olarak doğdu. Maaşlardaki adaletsizlikten rahatsız olan komite, tüm halkın ekonomik güvencesinin olmasını hedefliyor.