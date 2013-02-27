İsviçre'deki fabrikada silahlı saldırı; 5 kişi yaşamını yitirdi



İsviçre'nin Lucern kentinde bir fabrikada düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi öldürüldü. Saldırıda birçok kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

İsviçre'nin Lucern kentinde bir kereste fabrikasında yerel saatle 09.00'da düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi öldürüldü. İsviçre polisi saldırıda birçok kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsviçre polisinden yapılan açıklamaya göre, Lucern kentine bağlı Menznau kasabasında Kronospan şirketine bağlı bir kereste fabrikasında silahlı saldırı düzenlendi.

Polis, saldırı sonrası en az 5 kişinin öldürüldüğünü ve yaralılar olduğunu açıkladı.

Görgü tanıkları, cinnet geçiren saldırganın fabrikanın kantinini silahla basarak rastgele ateş açtığını belirtiyor.

İsviçre'nin en çok satan gazetelerinden "Blick"in internet sayfasında yer alan habere göre, saldırı sonrası polis, fabrikaya giriş ve çıkışları yasakladı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.