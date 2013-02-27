T24 LogoT24 Logo
Dünya

İsviçre'deki fabrikada silahlı saldırı; 5 kişi yaşamını yitirdi

İsviçre'nin Lucern kentinde bir kereste fabrikasında düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi öldürüldü

27 Şubat 2013 15:30


İsviçre'nin Lucern kentinde bir fabrikada düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi öldürüldü. Saldırıda birçok kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

İsviçre'nin Lucern kentinde bir kereste fabrikasında yerel saatle 09.00'da düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi öldürüldü. İsviçre polisi saldırıda birçok kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsviçre polisinden yapılan açıklamaya göre, Lucern kentine bağlı Menznau kasabasında Kronospan şirketine bağlı bir kereste fabrikasında silahlı saldırı düzenlendi.

Polis, saldırı sonrası en az 5 kişinin öldürüldüğünü  ve yaralılar olduğunu açıkladı.

Görgü tanıkları, cinnet geçiren saldırganın fabrikanın kantinini silahla basarak rastgele ateş açtığını belirtiyor. 

İsviçre'nin en çok satan gazetelerinden "Blick"in internet sayfasında yer alan habere göre, saldırı sonrası polis, fabrikaya giriş ve çıkışları yasakladı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

ETİKETLER

isviçresilahlı saldırıöldürüldüfabrikayaralı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24