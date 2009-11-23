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Dünya

İsviçre'de ayı saldırısı

Vahşi ayının saldırısına uğrayan adam başından ve bacağından yaralandı. Saldırıdan dehşet fotoğrafları Alman basınında yer aldı.

23 Kasım 2009 02:00

T24 -Vahşi ayının saldırısına uğrayan adam başından ve bacağından yaralandı. Saldırıdan dehşet fotoğrafları Alman basınında yer aldı.


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İsviçre'nin Bern kentinde BaerenPark olarak bilinen hayvanat bahçesinin duvarını tırmanarak, ayıların yaşadığı alan giren bir kişi saldırıya uğradı.        

Finn adlı 4 yaşındaki ayının saldırısına uğrayan adamı güvenlik güçleri zor kurtardı. Güvenlik güçleri ayıyı kurşunlayarak, yaralı adamdan uzaklaştırdı.

Saldırıyı ucuz atlatan adam başından ve bacağından yaralandı. Olay sonrası ayı ve adam hastaneye kaldırıldı. İkisinin de tedavisi sürüyor.

25 yaşındaki adamın akıl hastası olduğu ve hayvanları sevmek için duvarı tırmanarak içeri girdiği belirtildi. 

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