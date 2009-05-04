İsviçre’de 250 asker karantinaya alındı

İsviçre'de, iki askere domuz gribi virüsü H1N1 bulaştığından şüphelenilen bir kışladaki 250 askerin önlem olarak karantinaya alındığı bildirildi.



Federal savunma biriminin bildirisinde, Fribourg'da bulunan bir kışlada dün hastalık belirtileriyle ilgili şikâyetlerde bulunan bir erin karantinaya alındığı, bu erin sağlık durumunda daha sonra iyileşme görüldüğü belirtildi.



Askerin, Meksika veya ABD gibi hastalıktan etkilenen ülkelere gidip gitmediği konusunda bilgi verilmeyen bildiride, bu askerle aynı odada kalan bir diğer askerin benzer belirtilerden şikâyet etmesi üzerine bu askerin de karantinaya alındığı kaydedildi.



Bildiride, bu gelişmeler üzerine, güvenlik önlemi olarak, kışladaki 250 askerin tümünün karantinaya alındığı belirtildi.



Bu arada, İtalya'da 2 yeni domuz gribi vakası daha tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 4'e çıktığı bildirildi.



Sağlık Bakanlığı, kısa süre önce Meksika'dan dönen 16 yaşındaki bir kız çocuğu ile 11 yaşındaki bir erkek çocuğunun Roma'daki bir hastanede tedavi altına alındığını bildirdi.



İtalya'da ilk vaka geçen hafta, Meksika'dan nisan sonunda dönen 50 yaşındaki bir kişide tespit edilmiş, 25 yaşındaki bir kişide saptanan ikinci vaka da dün açıklanmıştı.



Domuz gribi tespit edilen İtalya'daki ilk hastanın iyileştiği belirtildi.

