İsviçre ve Avusturya Türkiye'deki Kış Olimpiyatları'ndan 'güvenlik' gerekçesiyle çekildi

İsviçre ve Avusturya güvenlik gerekçeleriyle Türkiye’de yapılacak Avrupa Gençlik Kış Olimpiyatları Festivali’ne katılmama kararı aldı.

İsviçre Olimpiyat Komitesi, 11-18 Şubat 2017'de Erzurum’da yapılacak Avrupa Gençlik Kış Olimpiyatları Festivali’ne sporcu göndermenin son derece riskli olduğunu bildirdi.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, Olimpiyat Komitesi, bu riskleri siyasi gerilim, komşu Suriye’deki savaş ve Irak’taki çatışmalar olarak sıraladı. Erzurum’daki Avrupa Gençlik Kış Olimpiyatları Festivali’ne İsviçre’den 40 sporcu katılacaktı.

Avusturya Olimpiyat Komitesi de festivale katılmama kararı aldı.