İsviçre referandumu sonrası sert düşüş yaşayan altın, kayıplarını geri aldı

Petrol fiyatlarında düşüşün durması ve yönünü yukmarı çevirmesiyle birlikte emtia piyasalarında başlayan toparlanma altın ve gümüşe de yaradı. Brent petrolün varili yeniden 70 doların üzerine çıkarken, İsviçre referandumunda "hayır" çıkmasının ardından 40 dolardan fazla düşen altının ons fiyatı yeniden 1,200 doların üzerine yükseldi. Altına paralel yüzde 12.5 çakılan gümüş de tüm kayıplarını geri aldı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) geçen haftaki toplantısından üretimi azaltma yönünde karar çıkmaması üzerine hız kazanan düşüşle Brent ham petrolünün varil fiyatı 67.80 dolara kadar geriledikten toparlanmaya başladı. Küresel piyasalarda Brent ham petrolünün varil fiyatı 72 dolara kadar çıktı.

Küresel piyasalarda bir ons altının fiyatı 40 doların üzerinde düşüşle 1,143 dolara kadar geriledikten sonra biraz toparlanarak, haftanın ilk günü 1,155 - 1,157 dolarbandında hareket etti. Emtia piyasalarında petrol ile birlikte gelen toparlanmanın etkisiyle altında artış hızlandı ve New York'ta 1,220 dolara kadar çıktıktan sonra, günün ilk açılan borsası Hong Kong'da 1,210 dolar dolayında istikrar buldu.

Altındaki düşüşün etkisiyle inişe geçen ve yüzde 12.5 düşüşmle 14.48 dolara kadar inen gümüşün ons fiyatı da, emtiadaki toparlanmaya bağlı olarak hızla yükseldi ve New York'ta 16.66 dolara kadar çıktıktan sonra, bugün Hong Kong Borsası'nda 16.30 dolar dolayında hareket etti.