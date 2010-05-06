İsviçre peçe yasağının peşinde

T24-



İsviçre basınının duyurduğuna göre, Aargau parlamentosunda, Eyaletler Konseyi'ne peçeli çarşaf yasağıyla ilgili teklif götürülmesi 33'e karşı 89 oyla kabul edildi.



Zürih'te yayımlanan Tagesanzeiger gazetesi, aşırı sağcı İsviçre Demokratları partisinin milletvekili Rene Kunz'un peçeli çarşafın "erkeklerin kadınlar üzerindeki hakimiyetinin sembolü" olduğu sözlerine yer verdi.



Haberlerde, geçen yıl minarelerin yasaklanması için referandum yapılması konusunda kampanya yürüten milliyetçi İsviçre Halk Partisinin bile ülkede az kişinin kullandığı peçeli çarşafın yasaklanmasıyla ilgili bir yasağın amacını sorguladığı kaydedildi.



Halk Partisi milletvekili Ulrich Schlueer, Tagesanzeiger gazetesine yaptığı açıklamada, ülkedeki varolan yasaların zaten kamuya açık yerlerde vücudun tamamının kapatılmasını yasakladığını ifade etti.



İsviçre'de daha önce de bir referandumla ülkede yeni minare inşa edilmesi yasaklanmıştı.