-İSVİÇRE NÜKLEER SANTRALLERİNİ KAPATIYOR BERN (A.A) - 25.05.2011 - İsviçre hükümeti, tüm nükleer santrallerini kapatacağını açıkladı. Hükümet, ülkedeki 5 nükleer santralin devreden çıkarılacağını bildirdi. Karar, İsviçre'deki nükleer santrallerin 50. yılını doldurduktan sonra santrallerin kapatılmasını öngörüyor. Hükümetin kararı, İsviçre'de nükleer santrallerin 2019 ila 2034'te kapatılması anlamına geliyor. İsviçre'de birkaç gün önce 20 bin dolayında kişi nükleer karşıtı protesto gösterisi düzenlemişti.