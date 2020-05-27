İsviçre'de Covid-19 kredilerini kullanmadan yurt dışına gönderen Türk vatandaşlarına soruşturma açıldı

İsviçre'nin Vaud Kantonu'nda savcılık Covid-19'a karşı verilen mali desteği yurt dışına kaçıran ya da fonu faklı işlerde kullanan şüpheliler hakkında soruşturma başlattı. İsviçre basınında, ülkede yaşayan bazı Türkiye vatandaşlarının kredileri kullanmadan yurt dışına gönderdiği aktarıldı.

Euronews'un aktardığına göre, İsviçre'de yaşayan bazı Türkiye vatandaşlarının kredileri kullanmadan yurt dışına gönderdiğine dair haberler İsviçre basınında çıktı. Bazı Türkiye vatandaşlarının sahte beyanlarla elde ettikleri düşük faizli kredileri şirketleri için kullanmayıp, yurt dışına gönderdiği belirtildi. Soruşturma kapsamında şüpheliler gözaltına alındı.

Keystone-ATS haber ajansına konuşan Vaud Savcısı Anton Rüsch konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Covid-19 kredisi veren bankalar bazı ödemelerde şüpheli hareketler olduğunu anlayınca Federal polisin kara para aklama dairesi ile irtibata geçti. Bunun üzerine soruşturma başlatık" diye konuştu.

Savcı "Bu kredilerin şirketlerin nakit ihtiyacını karşılamak için kullanılmadığı ihtimali var. Yurt dışına en az 1,5 milyon İsviçre frangı transfer edildi. Bu paraların başka bir şey için kullanıldığından şüpheleniyoruz." ifadelerini kullandı.

İsviçre hükümeti, koronavirüse karşı şirketlere 60 milyar İsviçre frangı maddi destek sağlamıştı