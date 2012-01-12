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Yaşam

İsviçre çakısına 1 TB sığdırdı

Victorinox, veri depolama odaklı çakı serisine depolama alanı 1 TB’a kadar çıkan Victorinox...

12 Ocak 2012 02:00

T24 - Victorinox, veri depolama odaklı çakı serisine depolama alanı 1 TB’a kadar çıkan Victorinox SSD‘yi de ekledi. 



Dünyanın yüksek kapasiteli en küçük SSD’si olduğu iddia edilen bellek, tek bir konektörle eSATA II / III ve USB 2.0 / 3.0 bağlantı noktalarını kullanarak veri transferi yapabiliyor.

Victorinox SSD aynı zamanda dünyanın ilk e-ink tabanlı 96×48 Bi-Stable ekrana sahip belleği olma unvanına da sahip. Bu ekran üzerinde belleğin hangi arayüzle bilgisayara bağlandığı ve içindeki boş depolama alanı görüntülenebiliyor.

220 MB/s okuma, 150 MB/s yazma hızına kadar çıkabilen çakı/bellek, içindeki verileri yazılımsal ve donanımsal olarak 256-bit AES şifrelemeyle koruyor.


400 DOLARDAN BAŞLIYOR 

İçinde bulunan Victorinox’a özel güvenlik yazılımı veri yedekleme, gizli internet gezintisi yapma ve yer imleri ile şifrelerin güvenli bir şekilde senkronizasyonunu yapmak için kullanılabiliyor.

Hafıza seçenekleri 64 GB’tan başlayıp 1 TB’a kadar çıkan Victorinox SSD’lerin fiyat aralığının 400 ile 3.000 dolar arasında olması bekleniyor.

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