İsviçre Bankası UBS, Merkez Bankası’ndan 50 baz puanlık bir faiz indirimi daha bekliyor

İsviçre merkezli finans devi UBS, Merkez Bankası’ndan yıl sonuna kadar 50 baz puanlık bir faiz indirimi daha beklediğini açıkladı. UBS, Merkez Bankası’nın 2021 sonuna kadar ufak da olsa bir faiz indirimi daha yapabileceğini duyurdu.

Kurum, Merkez’in 50 baz puanlık bir indirime daha giderek faizleri yüzde 17,50’ye çekmesini beklediklerini ama yeni indirim için yüksek olasılıkla manşet ve çekirdek enflasyonda düşüşü bekleyeceğini söyledi.

Dolara dönüş trendini de yakın takip edeceklerini belirten banka, geçen hafta hane halkı ve şirketlerin 1,7 milyar dolar satarak Türk Lirası mevduata geçtiklerinin altını çizdi.

Nisan ayına kadar yedi aylık yükselişin ardından tüketici enflasyonu mayısta tam kapanma tedbirlerinin etkisiyle yüzde 16.59’a düşmüş, ardından yükselişine devam ederek eylül ayında yüzde 19.58’e kadar ulaşmıştı.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ise para politikası kararlarında bundan böyle manşet enflasyon yerine, daha düşük seviyede olan çekirdek enflasyonu dikkate alacaklarını duyurmuş, Para Politikası Kurulu da geçen ayki faiz indirim kararını bu doğrultuda almıştı. Merkez Bankası politika faizini 23 Eylül’de piyasa beklentilerinin aksine 100 baz puan indirerek yüzde 18 seviyesine çekmişti.