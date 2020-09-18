Borsa İstanbul'dan İsviçre bankası UBS'e yasak

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Turkcell İletişim Hizmetleri pay piyasasında 15 Eylül 2020 tarihinde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle uluslararası yatırım bankası UBS’in Londra şubesinden Borsa İstanbul’a Doğrudan Piyasa Erişimi aracılığıyla emir iletilmesini Cuma gününden (18 Eylül) itibaren askıya aldı.
Merkezi İsviçre'nin Zürih şehrinde bulunan UBS, yatırım bankacılığında dünyanın en büyüklerinden biri...
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