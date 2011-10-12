-İsviçre "paralı askerlik" şubelerini kapatacak BERN (A.A) - 12.10.2011 - İsviçre hükümeti, ülkede faaliyet gösteren "paralı askerlik" şirketlerini yasaklamaya ve özel güvenlik şirketleriyle ilgili yeni kısıtlamalara hazırlanıyor. İsviçre'nin uluslararası tarafsız konumunu güçlendirmeyi amaçlayan ve parlamentoya sunulan yasa tasarısına göre, ülkede eğitim faaliyeti yürüten ve yurt dışındaki çatışmalara dahil olan İsviçre merkezli şirketler yasaklanacak. Parlamentonun ocak sonuna kadar değerlendirmeye alacağı tasarıda ayrıca, özel güvenlik şirketlerinin yürüttükleri faaliyetlerle ilgili hükümete bilgi vermesi zorunluluğu yer alıyor. Resmi kayıtlara göre, İsviçre'de yaklaşık 20 özel güvenlik şirketi bulunuyor. Dünyanın en büyük özel güvenlik şirketlerinden Aegis, İsviçre'de 2010 yılında faaliyet göstermeye başladı.