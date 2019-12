-İşverenleri ödüllendiren düzenlemeler yapacağız İSTANBUL (A.A) - 11.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, her alanda olduğu gibi, iş sağlığı ve güvenliği konusunda da uluslararası işbirliğini geliştirmeye büyük önem verdiklerini belirterek, ''Mevzuata uyan, iş sağlığı ve güvenliği için gerekli tedbirleri alan, kayıt dışı işçi çalıştırmayan işverenleri ödüllendiren düzenlemeler yapacağız'' dedi. Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Kuruluşları Birliği işbirliğiyle Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen ''19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi''nin açılış törenine katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, zamanında çözülmeyen sorunların birike birike nasıl büyük sorunlar haline dönüştüğünü, sorunlar büyümeden çözüm üretmeleri gerektiğini çok iyi bildiklerini söyledi. İnsanın ekonomik gelişmenin hem kaynağı hem de hedefi olduğuna inandıklarını ifade eden Erdoğan, hükümet olarak, iş sağlığı ve güvenliği bilincini artırmak ve çalışma hayatında güvenlik kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini, öncelikle hükümet programımda işin değil, insanın korunmasına ve bu alanda yapılacak çalışmalara özel atıflar yaptıklarını kaydetti. Erdoğan, ''Mesela mevzuata uyan, iş sağlığı ve güvenliği için gerekli tedbirleri alan, kayıt dışı işçi çalıştırmayan işverenleri ödüllendiren düzenlemeler yapacağız'' dedi. Her yıl 4-11 Mayıs tarihleri arasında ''İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası''nı, 2001 yılından bu yana da her 2 yılda bir ''Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Bölgesel Konferansı''nı düzenlediklerini hatırlatan Erdoğan, mevzuat çalışmalarında, kuralcı yaklaşımdan ziyade önleyici, koruyucu ve iyileştirici bir anlayışla hareket ettiklerini belirtti. -''İş sağlığı ve güvenliği yasa tasarısı''- Başbakan Erdoğan, ''Bu yaklaşımla hazırladığımız müstakil İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı'nı da önümüzdeki dönemde yasalaştırmayı ve çalışma hayatımıza kazandırmayı hedefliyoruz. Bu kanun, memur ve işçi ayrımı olmaksızın bütün çalışanları, kamu-özel ayrımı olmaksızın bütün işverenleri ve işçi sayısını dikkate almaksızın bütün iş yerlerini kapsayan bir nitelik taşımaktadır'' dedi. Türkiye'de sanayi yatırımlarının, küçük atölyelerin ve orta ölçekli fabrikaların, küçük sanayi sitelerine ve organize sanayi bölgelerine yoğunlaşması için adımlar attıklarını, üretim faaliyetlerinin planlı bölgelere kaymasını, çevre sorunlarının minimize edilmesi, iş güvenliğinin ve üretim kalitesinin artması için çok önemsediklerini ifade eden Erdoğan, bu nedenle, son 9 yılda Türkiye'de küçük sanayi sitelerinin ve organize sanayi bölgelerinin sayısında önemli artışlar sağladıklarını, bu bölgelerin doluluk oranını da önemli ölçüde artırdıklarını bildirdi. Erdoğan, bu konuda yeni bir adım daha attıklarını, organize sanayi bölgelerindeki atıl parsellerin, girişimcilere indirimli veya bedelsiz olarak tahsis edilmesinin önünü açtıklarını söyledi. ''Her alanda olduğu gibi, iş sağlığı ve güvenliği konusunda da uluslararası işbirliğini geliştirmeye büyük önem veriyoruz'' diyen Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda önemli ve verimli çalışmalar yürüttüklerini, çalışma hayatında standartları yükseltmek için, işçi ve işveren örgütlerimiz başta olmak üzere bütün taraflarla sosyal diyalog kapılarını daima ardına kadar açık tutacaklarını anlattı. -''Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak''- Erdoğan, ''Her alanda olduğu gibi, çalışma hayatının şartlarını da insana yakışan en üst seviyeye taşıyacağız'' dedi. Göreve geldikleri 2002'de dünyanın 26. ekonomisi olan Türkiye'nin 2010 yılında dünyanın 17. büyük ekonomisi olduğuna işaret eden Erdoğan, Uluslararası Para Fonu (IMF) tahminlerine göre, bu yılın sonunda Hollanda'yı geride bırakarak dünyanın en büyük 16. ekonomisi olacağını söyledi. Erdoğan, 2023 yılında, yıllık 500 milyar dolar ihracat yapmayı ve dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedeflediklerini vurguladı. IMF'ye borçlarının şu anda 3,8 milyar dolara düştüğünü, Merkez Bankasında döviz rezervinin de şu anda 94 milyar dolara ulaştığını dile getiren Erdoğan, ''Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak, sadece üretimle, yatırımla, fabrikayla, ihracatla olacak bir iş değildir. Bu hedefe ulaşmak için demokrasi standartlarından hukuk sistemine, insan haklarından sosyal ve kültürel alanlara, teknolojik ilerlemeden çalışma hayatına kadar her alanda yakaladığımız ivmeyi devam ettirmeliyiz'' dedi.