İşverene işçi kiralama formülü

Hükümetin üzerinde durduğu yeni düzenlemeye göre, geçici işler için işverenlerin işçi kiralamasının önü açılacak. İşveren özel istihdam bürolarından işçi isteyebilecek. İşverenler, bu işçiler için maaş, prim ya da kıdem tazminatı ödemek zorunda kalmayacak.



İşverenlerin talebiyle 20 Mayıs'ta yapılacak Üçlü Danışma Kurulu'nda kıdem tazminatını gündeme alan Çalışma Bakanlığı'nın bir diğer hazırlığı ise özel istihdam bürolarıyla ilgili.

Hükümetin üzerinde çalıştığı yeni düzenleme, özel istihdam bürolarına, işverenlerle işçiler arasında geçici iş ilişkisi kurma ve bundan para kazanma imkânı getiriyor.



Buna göre, işveren geçici bir işçiye ihtiyaç duyduğunda özel istihdam bürosuna başvuracak, büro, elemanı işverene gönderecek. İşçinin prim ve maaşını ise işveren değil özel istihdam bürosu ödeyecek.



İşveren, çalıştırdığı işçiye kıdem ya da ihbar tazminatı gibi ödemeler yapmak zorunda kalmayacak. Bir anlamda işçiyi istihdam etmekten çok kiralamış olacak.



Bu imkânın işveren tarafından kötüye kullanılmaması için Çalışma Bakanlığı çeşitli önlemler alacak. Bu yolla çalıştırılabilecek kişilerin toplam işçilerin yüzde 10'unu geçememesi, '6+6 ay'la sınırlandırılması gündemde.



İşçi kesimi kiralamaya karşı



Önlemlere rağmen işçi kesimi bu düzenlemeye karşı. Yurtdışında bu yöntemin sadece temininde güçlük çekilen, yüksek nitelikli işler için kullanıldığına dikkat çeken sendikalar, bu sistemde çalışma süresi dışında işçinin primlerinin ödenmeyeceğini ve bu nedenle emeklilik ve işsizlik sigortasından faydalanma imkânının ortadan kalkacağını savunuyor.

