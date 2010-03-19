İsveç'ten Türkiye'ye AB yolunda maddi yardım

T24 - İsveç, Ermeni tasarısının mecliste kabulünün ardından Türkiye ile gerilen ilişkileri yumaşatma çabasında. İsveç hükümeti, Avrupa Birliği'ne üyelik yolunda Türkiye'de yapılan reformlara yalnızca siyasi değil maddi anlamda da katkıda bulunacağını açıkladı.



İsveç hükümetinin 21 Ocak'ta Türkiye ile stratejik işbirliğini artırmaya yönelik kararı ile ilgili yaptığı ve internet sitesinde yayımladığı açıklamada, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğine güçlü destek verildiği kaydedildi.



İsveç demokrasi, eşitlik ve insan hakları konularında Türkiye'ye destek verecek.



Bu çerçevede Türkiye'de üniversite öğrencilerine burslar sağlanarak, öğrencilerin İsveç'te insan hakları ve demokrasi alanında projelere katılmaları, İsveçli üniversite öğrencilerinin de yine burslarla Türkiye'deki projelere katılımlarına olanak sağlanacak.



İsveç hükümetinin 2010 ile 2013 yılları arasında vereceği destek programı bugün basın toplantısında açıklanacak.



Açıklamada, Türkiye'nin İsveç için önemli bir ortak olduğu belirtildi ve kamu sektörü ile hukuk alanında yapılması gereken reformların yanı sıra kadınların demokratikleşme sürecine katılımlarının artırılması ve azınlıklarla ilgili projelerde de İsveç'in desteğinin önemli olduğu vurgulandı.



İki ülke arasındaki işbirliği stratejisinde koordinasyon görevini İsveç'in Uluslararası Kalkınma İşbirliği örgütü SİDA ile İsveç'in İstanbul Başkonsolosluğu İsveç-Türk dostluk birimi üstlenecek.



İstanbul Başkonsolosluğunun Türkiye'de demokrasi, kültür ve insan hakları konularında ortak işbirliği projelerine destek sağlaması planlanırken, SİDA'nın da ortak işbirliği konularına destek vereceği açıklandı.



Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği 2. Müsteşarı Cengiz K. Fırat'ın yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki yıllık ticaret hacminin 4,6 milyar dolar olduğunu belirterek, bugünkü toplantıda, iki ülke arasındaki işbirliği stratejileri konularında bilgi verileceğini kaydetti.







