İsveç’ten kalkan özel uçak, Baltık Denizi'nde kayboldu

İsveç'in ikinci büyük kenti Göteborg'un kuzeyinde yer alan Älvängen havaalanından kalkan bir Litvanya uçağının, Baltık Denizi üzerinde kaybolduğu bildirildi. Aramalara hem denizden, hem de karadan devam ediliyor.

Menaf Alıcı’nın Cihan’da yer alan haberine göre, İsveç Devlet Televizyonu SVT'nin haberine göre Litvanya vatandaşı iki yolcusu bulunan özel uçak, Litvanya'nın Klaipeda kentine gitmek üzere dün Älvängen'den havalandı. Ancak uçak, saatler geçmesine rağmen Klaipeda'ya inmedi.

Haberin duyurulmasının ardından İsveç kurtarma ekipleri, uçak ve helikopterlerle bölgeyi taradı ama bir sonuç alamadı.

Uçağın en son Litvanya kıyısına 12 mil kala konum bildirdiğinin bilindiğini bildiren İsveç kaynakları, sonrası ile ilgili bağlantının koptuğunu kaydediyor.

Aramalara hem denizden, hem de karadan devam ediliyor.