İsveç’teki yeni tren istasyonunun sanat eseri ‘insan’ olacak

İsveç'in Göteborg Belediyesi ve İl Genel Meclisi, trafik yoğunluğunu azaltmak ve toplu taşımı özendirmek amacıyla il merkezine yer altında üç yeni istasyon yapmayı kararlaştırdı. Batı Bağlantısı (Västra Länken) olarak adlandırılan proje kapsamında yeni inşa edilecek istasyonlar sanat eserleriyle daha cazip hale getirilecek.

Korsvägen Caddesi’ndeki istasyonda alışılagelmişin dışında bir sanat eseri yer alacak. Tam gün istihdam edilecek bir kişi istasyonun sanat eseri olma fonksiyonunu üstlenecek. Görevi ise oldukça basit: İstasyonda dolaşacak.

Ücretli çalışmaya yorum getirecek

Evrensel’de yer alan habere göre, istasyonda yer alacak sanat eserini belirleyen juri içinde yer alan Trafik Genel Müdürlüğü Mimarı Johny Lindeberg, işe alınacak kişinin ne yapacağına kendisinin karar vereceğini belirterek ”Bunun günümüzdeki ücretli çalışmaya bir yorum getireceğini sanıyorum” dedi.

Sanat eserinin tam olarak nasıl olacağı henüz tam olarak belirlenmedi ama sadece kendisinin kullanacağı girişinde bir kart basma makinasının olduğu bir soyunma odası bulunacak. İstasyonun tavanına fabrikalarda kullanılan lampaların benzerlerleri yerleştirilecek.

Emekli olana kadar sanat eseri olmayi sürdürecek

İşe alınacak sanat eseri tam gün çalışacak. Emekli olana kadar görevini sürdürecek. İşten ayrılması veya yaşamını yitirmesi durumunda yerine bir başkası işe alınacak. Sanat eseri için ayrılan bütçe 6,5 milyon kron. Sanatçılar işe alınacak sanat eserine ayda 21bin 600 kron maaş ödenmesini öneriyor.

Devlet Sanat Konseyi yetkililerinden Lotta Mossum, istasyonun yolcuların çalışma koşullarıyla ilgili sorunları düşünmelerini sağlamak amacıyla biçimlendirileceğini belirttikten sonra ”Gelecekteki çalışma koşulları sürdürdüğümüz çalışmada var ve önemli bir sorun. Benim kişisel yorumum sanat eseri çalışmanın içeriğini kendimiz belirledİğimizde biz insanlara ne olacağını ele alıyor. Örneğin sanatçılar günlük çalışmalarında neler yapacaklarına kendileri karar veriyorlar” dedi.

Yılanlarla demiryollarının ilişkisi

Devlet Sanat Konseyi, istasyona canlı sanat eserinin yanı sıra bir yılan heykeli yerleştirilmesini de kararlaştırdı. Çinli sanatçı Huang Yong Ping’in yapımını üstlendiği büyük bir yılan istasyonun tavanından kıvrılarak zemine uzanacak ve kafası istasyonun çıkışına doru yerleştirilecek.

Yılan heykelinin biraz daha klasik olduğunu söyleyen Mimar Johny Lindeberg, “Yerleştirilen bir fiziki sanat eserinin sadece sanatı algılamaya aracılık etme görevi var. Biz yılanların kıvrılan demiryollarıyla ilişkilerini seviyoruz” şeklinde konuştu.