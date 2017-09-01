İsveç'te Müslüman kadınlara hakaret eden kişi ceza aldı

İsveç'te banliyö trenindeki 3 başörtülü kadına sözlü tacizde bulunan kişi, 14 bin kron (yaklaşık bin 400 Euro) para cezasına çarptırıldı.



Devlet haber ajansı TT'nin haberine göre, başkent Stockholm'de banliyö treniyle yolculuk yapan 3 başörtülü kadına domuz pastırması göstererek, "Müslümanlardan nefret ediyorum. Pislik Araplar" diyen 52 yaşındaki kişiye 14 bin kron ceza verildi.



Haberde, Stockholm Sollentuna Attunda Mahkemesi'nin, olayı "nefret suçu" kapsamında değerlendirdiği belirtilerek, saldırganın 3 kadına toplam 5 bin kron (yaklaşık 500 Euro) tazminat ödemesine karar verdiği ifade edildi. Ayrıca mahkeme, sanığa verdiği 60 gün hapis cezasını paraya çevirerek, 9 bin kron (yaklaşık 900 Euro) para ödemeye mahkum etti.