İsveç'te, İsrail'i Nazilere benzeten Türk Bakan görevinden alındı!

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, bugün yaptığı basın toplantısında İsveç Koalisyon hükümetinin Yeşiller Partili Konut Bakanı Mehmet Kaplan'ın hükümetteki görevinin son verildiğini açıkladı.Türk bakanın ‘Türk Bozkurtlar ile yediği iftar yemeği yediği' ve ‘radikal İslamcı çevreler ile ilişkisi olduğu' gerekçesiyle istifası isteniyordu. Son olarak İsrail’i Nazilere benzettiği için gündeme gelen Kaplan, anti-semitist suçlamalarına ilişkin "Nazi dönemi öncesi ve sırasında uğradığı kıyım ve eziyeti önemsiz göstermek istiyormuşum gibi anlaşıldı ise bu üzüntü verici" dedi.

CNN Türk’te yer alan habere göre, İsveç televizyon kanalı SVT'nin geçen hafta yayınladığı haberlerde Konut Bakanı Mehmet Kaplan'ın kamuoyunda ‘radikal İslamcı olarak tanınan kişilerle birçok kez görüştüğü’, ‘Türk Bozkurtlar Örgütü yöneticileri ile de iftar yemeği yediği’ ortaya çıkmıştı.

Bu görüşmelerin ortaya çıkmasından sonra Mehmet Kaplan hem Sosyal Demokrat Başbakan Stefan Löfven hem de Yeşiller Partili Kültür Bakanı Alice Bah Kuhnke tarafından eleştirilmiş, politik çevreler tarafından istifası istenmişti.

Mehmet Kaplan son ortaya çıkan olaylarla ilgili Svenska Dagbladet gazetesine yaptığı açıklamasında anti-semitismin toplumda görülen en büyük tehlikelerden biri olduğunu belirterek, ''Eğer konuşmam bir anlaşmazlığı arttırmak istiyormuşum gibi ya da Yahudilerin, Nazi dönemi öncesi ve sırasında uğradığı kıyım ve eziyeti önemsiz göstermek istiyormuşum gibi anlaşıldı ise bu üzüntü verici '' diyerek kendini savundu.