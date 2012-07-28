İsveç'te hayat kadınları artık sigortalı

Yıllardır sürmekte olan tartışmalar nihayet noktalandı. Vücut bakımı, güzellik ve masaj salonu gibi alanlarda faaliyet gösteren girişimciler olarak vergi dairesine kayıtlı, gelir beyannamesinde bulunan kadın girişimcilerden bazıları, işyerlerinde hayat kadını olarak çalıştılarını da sosyal sigortalar kurumuna kabul ettirdiler.

Daha önce hayat kadını olarak çalıştığını beyan eden kadınlara hastalık ödemesi yapmayan sosyal sigortalar kurumu direnmekten vazgeçti.

Hayat kadınları daha önce İsveç vatandaşı olarak sağlık hizmetlerinden yaralanabiliyor, gerektiğinde hastahanede yatabiliyor ama çalışamadıkları sürece geçimlerini sağlayacak gelirden yoksun kalıyordu.

Hastalık ödentisi hakkını kazanan hayat kadınları bundan böyle, beyan ettikleri gelire göre, herkes için geçerli olan sigorta kurallarına göre hastalık ödentisi alabilecek.

Vergi dairesine göre yasaya aykırı

Sosyal sigortalar kurumu vergi ödedikleri için hayat kadınlarına hastalık ödentisi hakkını tanıdı ancak vergi dairesi hayat kadınlığını meslek ya da faaliyet alanı olarak resmi kayıtlara geçirmiyor.

Söz konusu kadınları faaliyet alanları vergi dairesindeki kayıtlarda vücut bakımı, ve güzellik salonu işletmecileri olarak görüldü.

Vergi dairesinin hayat kadınlarını meslek erbabbı olarak kabul etmeme nedeni yürürlükteki fuhuş yasası. Fuhuş yasası hayat kadınlığını yasaklamıyor ancak erkeklerin kadınlara para ödeyerek cinsel ilişkiye girmesini yasakladı.

Vergi dairesi de bu yasayı gerekçe göstererek, hizmetin alıcısına yasak getirilmiş olduğundan dolayı, böyle bir faaliyetin önkoşulları bulunmadığı görüşünden hareketle, fuhuşu meslek, bu mesleği icra ettiklerini söyleyen kadınları da meslek erbabı olarak kabul etmedi.

Hayat kadınlarını meslek erbabı olarak resmi kayıtlara geçirmeyen vergi dairesi, aynı kadınlara güzellik ve masaj salonu için vermiş olduğu çalışma ruhsatlarını, bu işyerlerindeki faaliyet sürdüğü için iptal edemedi.

Çifte standart

'Satmak serbest, almak yasak'' diye özetlenen fuhuşla ilgili yasa maddesiyle, vergi dairesi ve sosyal sigortalar kurumunun farklı bakış açıları kamuoyunda tartışmalara yol açtı.

Pekçok kimseye göre yasa hayat kadınlarına özgürlük tanımış olmasından dolayı, sosyal sigortalar kurumu hastalık ödentisi yapmak zorunda kalıyor ve bu da fuhuşu teşvik etti.

Sadece erkeklere yasak getirmekle fuhuşun önlenemediğini ileri süren bu görüşü savunanlara göre ortaya çıkan karmaşık durumun nedeni devlet politikasındaki çifte standart. Karşı görüştekiler ise, dünyanın en eski mesleği olan fuhuşu kökten yok etmenin olanak dışı olduğunu, devletin yaygınlaşmasını önleme politikası yürüttüğünü, sosyal sigortaların da hastalık ödemesi yapmayı kabul ederek, hayat kadınlarının zor durumda kalmasını önlediğini savunuyor. (BBC Türkçe)