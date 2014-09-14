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Dünya
Deutsche Welle

İsveç'te değişim rüzgârları esiyor

İsveç'te parlamento seçimleri yapılıyor. Sosyal Demokratlar'ın zaferinin öngörüldüğü seçimlerde aşırı sağın da önemli bir çıkış yapması bekleniyor.

14 Eylül 2014 16:17

İsveç'te 7,3 milyon kayıtlı seçmen, 349 üyeli parlamentonun yeni üyelerini belirlemeye çağrıldı. Seçimlerin Başbakan Fredrik Reinfeldt yönetimindeki merkez sağ ittifakın yenilgisiyle sonuçlanması bekleniyor.

Reinfeldt, 8 yıldır ülkeyi idare ediyor. İktidarı süresince istihdam piyasasını canlandıran, ekonomik büyüme sağlayan önlemleri hayata geçirdi, bütçe açığını azalttı.

Buna karşılık, bazı uzmanlar tarafından yoksul ile zengin arasındaki gelir uçurumunu daha da artırdığı yönünde eleştiriliyor.

Hükümeti Sosyal Demokratlar kuracak

Anketlere göre seçimlerden Stefan Löfven liderliğindeki Sosyal Demokrat İşçi Partisi (SAP) birinci parti olarak çıkacak. Başbakan Reinfeldt'in Liberal Muhafazakâr Ilımlı Partisi ikincilikle yetinecek.

Büyük çıkış yapması beklenen aşırı sağcı ve göçmen karşıtı İsveçli Demokratlar Partisi (SD) ise gözlemcilere göre oyların en az yüzde 10'unu alarak parlamentonun en güçlü üçüncü gücü konumuna yükselecek. SD, 2010 yılında parlamentoya girmeyi başarmıştı.

Uzmanlar, eski sendika lideri Stefan Löfven'in Yeşiller ve Sol Parti'nin desteğiyle yeni hükümeti kurmasını bekliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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