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Dünya

İsveç'te bomba ihbarı panik yarattı

İsveç Stockholm yakınlarında bomba ihbarı üzerine tren seferleri durduruldu, polis harekete geçti

09 Şubat 2017 22:45

Stockholm yakınlarında Södertälje ile Göteborg yakınlarında iki ayrı tren ve Göteborg Tren İstasyonu bomba ihbarı üzerine boşaltıldı. Her iki tren istasyonundan da tren seferleri durduruldu.

Polis iki ayrı trene yönelik yapılan bomba ihbarlarının birbirleriyle ilişkisinin olup olmadığının araştırıldığını duyurdu.

Bomba ihbarı yapılan her iki trende de yolcuların boşaltılmasının ardından bomba aramasının başlatıldığı öğrenildi.

Stockholm'den güney istikametine giden bütün tren seferlerinin durdurulması sonucu Stockholm tren istasyonunda yolcular arasında büyük kargaşa yaşanıyor.

Polisten son dakika yapılan açıklamada Göteborg yakınlarında boşaltılan tren ile Göteborg tren istasyonlarındaki güvenlik alarmının durdurulduğu,bagajlarını almadan treni terk etmek zorunda kalan yolcuların bagajlarının teslim edilmesine başlanacağı belirtildi.

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