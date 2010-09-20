İsveç'te aşırı sağ ilk kez parlamentoda

T24 - İsveç'te dün yapılan genel seçimlerde aşırı sağ parti tarihinde ilk kez parlamentoda temsil edilmeye hak kazandı.







İktidardaki merkez sağ koalisyon ise tek başına hükümet kurmaya yetecek çoğunluğu elde edemedi. Bununla birlikte aşırı sağın hükümet kurma girişimlerinin dışında tutulacağı anlaşılıyor. Göçmen karşıtı bir kampanya yürüten İsveç Demokratları adlı aşırı sağcı parti oyların yüzde 5.7'sini elde ederken, 349 sandalyeli parlamentoda 20 milletvekilliğini kazandı.



Merkez sağ başbakan Fredrik Reinfeldt, partisinin parlamentoda 172 sandalyeyle temsil edileceğinin anlaşılmasından sonra yaptığı açıklamada hükümet kurmak için ihtiyacı olan üç milletvekili desteğini elde etmek için aşırı sağcı partiyle görüşmeyeceğini açıkladı. Merkez sağ lider, Sosyal Demokratlarla işbirliği olaslığını dışlamadı. Sosyal Demokratlar da seçimlerden kayıpla çıkan bir başka parti.



Partinin lideri Mona Sahlin, seçmen güvenini yeniden kazanamadıklarını belirtti. Parti son 78 yılın 65 yılını iktidarda geçirmiş ve son bir kaç yıla kadar model olarak gösterilen refah devleti modelini inşa etmişti.



Başbakan Reinfeldt ise, ''çoğu başlıkta Sosyal Demokratlarla geniş bir işbirliği fırsatı'' olduğuna inandığını belirterek, aşırı sağ partiyle işbirliği yapmayacakları sözünü de tutacaklarını vurguladı.



Reinfeldt, ''Bu belirsiz durumun ortaya çıkması durumunda ne yapacağımız konusunda hep açık bir yaklaşım sergiledim. İsveç Demokratları partisiyle işbirliği yapmayacağız'' dedi.



Merkez sağ lider, önceliklerinin Yeşiller'le görüşmek olduğunu söyledi. Yeşiller ise Sosyal Demokratlarla ittifak kurmuş durumda.



Yeşil Parti eş başkanı Maria Wetterstrand ise bloğun birlik olmaya devam ettiğini söyledi.

İsveç Demokratları adlı aşırı sağ partinin lideri Jimmie Akesson seçim sonuçlarını değerlendirirken, partisinin sonuçları sesini duyurmak için bir fırsat olarak kullanacağını kaydetti. Parti, liderler tartışmalarına davet edilmemişti. Aşırı sağcıların son yıllarda göçmenlik konusunda artan rahatsızlıktan yararlandığı düşünülüyor. İsveç'te göçmenler 9 milyonluk nüfusun yüzde 14'ünü oluşturuyor.





