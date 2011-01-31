-İSVEÇLİ PROFESÖR, KREDİ KARTI FİRMALARINI ŞİKAYET ETTİ STOCKHOLM (A.A) - 31.01.2011 - İsveç Göteborg Üniversitesinden Prof. Dennis Töllborg, ABD'nın diplomatik gizli belgelerini yayımlayan Wikileaks'e yapılan ödemelerde kendi kredi kartlarının kullanımını engelleyen Visa ve MasterCard firmalarını şikayet etti. Göteborg gazetesinin haberine göre hukuk uzmanı Prof. Töllborg, Wikileaks'in mali gelirinin büyük bölümünün internet üzerinden yapılan ödemelerden elde edildiğini belirterek, iki kredi kartı kuruluşu hakkında İsveç Rekabet Kurumu ile Finans Kurumuna şikayet başvurusunda bulundu. Prof. Dennis Töllborg, şikayet dilekçesinde, kredi kartı şirketlerinin aldığı kararın insancıl unsur içermediğini, yasal dayanaktan uzak ve tek taraflı olduğunu savundu. Töllborg dilekçesinde, suç işlediği için Wikileaks'ın yayınlarını durdurma yönünde, AB ve BM başta olmak üzere hiçbir uluslararası organ tarafından alınan bir karar bulunmadığını da hatırlattı. Visa ve Mastercard firmaları geçen yılın sonunda, Amerikan gizli yazışmalarını yayımladığı için baskı altına alınan Wikileaks internet sitesine yapılan ödemelerde kredi kartlarının kullanımını durdurduklarını açıklamışlardı.