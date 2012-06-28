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Dünya

İsveçli profesör boşanmak isteyen eşinin dudağını kesip yedi

İsveç’te bulunan Karloinska Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olarak çalışan bir profesör kendisinden boşanmak istediğini söyleyen eşiyle tartıştı

28 Haziran 2012 12:44

İsveç’te saygın bir profesör bir daha kimseyi öpemesin diye boşanmak isteyen eşinin dudağını yedi.
 
İsveç’te bulunan Karloinska Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olarak çalışan bir profesör kendisinden boşanmak istediğini söyleyen eşiyle tartıştı.

Kavga büyüyünce kontrolünü kaybeden profesör eşinin dudağını kesti ve ameliyatla tekrar dikilmesin diye kestiği parçayı yedi.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre polise verdiği ifadede saldırıyı planlamadığını anlatan profesör sözlerine şöyle devam etti:

“Onu öldürmek değil cezalandırmak istiyordum. Bir kaç kez bana boşanmak istediğini söylemişti. Dudağını kesip yedim. Bir daha bir başkasıyla öpüşmesini istemiyordum.”

Adı açıklanmayan profesörün cinayete teşebbüs suçundan yargılanacağı belirtildi.

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