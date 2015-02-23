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Dünya

İsveçli kayıp gazeteci Hoakim Medin'den iyi haber

İsveçli gazeteci Hoakim Medin, Türkiye sınırı yakınlarındaki Kamışlı'da bir kontrol noktasında Suriye askerlerince alıkonulduğunu anlatan

23 Şubat 2015 09:02

Türkiye üzerinden Suriye'ye gittikten sonra kendisinden haber alınamayan İsveçli gazeteci Hoakim Medin ortaya çıktı.

Medin, İsveç basınına, bir hafta boyunca Suriye hükümet güçlerince alıkonulduktan sonra serbest bırakıldığını açıkladı.

Türkiye sınırı yakınlarındaki Kamışlı'da bir kontrol noktasında Suriye askerlerince alıkonulduğunu anlatan 30 yaşındaki gazeteci, tecritte tutulduğunu, ancak şiddet görmediğini söyledi.

İsveç Dışişleri Bakanlığı da  Hoakim Medin'in özgür ve iyi olduğunu belirtti. Serbest çalışan İsveçli gazeteci, Suriye'ye geçtikten sonra IŞİD kontrolündeki bölgede kaybolmuştu.

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