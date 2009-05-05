İsveç, Türk gazetecileri ağırlıyor

AB dönem başkanlığını 1 Temmuzda üstlenecek olan İsveç, bu görevi öncesi, başkent Stockholm'de Türk gazetecileri ağırlıyor.



Türk gazeteciler, dört gün süren program çerçevesinde bu ülkedeki akademisyenler, siyasiler ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geliyor.



İsveç Başbakanlığının finanse ettiği ve İsveç Dışişleri Bakanlığının düzenlediği programda, bu ülkenin AB üyesi olarak edindiği tecrübeler, üstleneceği dönem başkanlığındaki öncelikler ve bu dönem için yaptığı hazırlıklar gazetecilere aktarılıyor.



Dönem başkanlığı görevini 1 Temmuzda Çek Cumhuriyetinden devralarak ikinci kez üstlenecek olan İsveç, 1995 yılından beri AB üyesi.



2001 yılında da AB dönem başkanlığı yapan, 9 milyon nüfuslu bu kuzey Avrupa ülkesi, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğine güçlü destek veriyor. Bu ülkenin Başbakanı Fredrik Reinfeldt, geçen ay sonunda Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında, Türkiye'nin AB üyeliğine tam destek verdiğini belirtmiş ve "AB'de Türkiye'nin dostları var" demişti.



Ancak yetkililer, küresel ekonomik kriz, iklim değişikliği ve İrlanda'da referanduma takılan Lizbon anlaşmasının bu ülkede ikinci kez referanduma sunulması gibi konuların altı ay sürecek İsveç dönem başkanlığının öncelikli konuları arasında yer alacağını, dolayısıyla genişleme konusunun daha geri planda kalabileceğini belirtiyor.

