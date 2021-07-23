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Dünya

İsveç'te son iki gündür Covid-19 nedeniyle ölümü yaşanmadı

23 Temmuz 2021 20:56

İsveç'te son 2 gündür yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı can kaybı kaydedilmedi.

Covid-19 salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken, İsveç'te salgın kontrol altına alındı. Hız kesmeden devam eden aşılamaların etkisiyle vaka sayısının azaldığı ülkede son 2 gündür Covid-19 kaynaklı ölüm yaşanmadı.

Ülkede son 24 saatte 458 yeni vaka tespit edilirken, hastanelerin yoğun bakım servislerinde şu anda sadece 20 kişi tedavi görüyor. Kafe, restoran ve alışveriş merkezlerinin tamamen açık olduğu İsveç'te nüfusun büyük çoğunluğu maske kullanmıyor.

KoronavirüsCovid-19İsveç
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