İsveç'te mart ayından bu yana en düşük Koronavirüs vaka sayısı

Çok sayıda Avrupa ülkesinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayılarında artış yaşanırken, farklı bir strateji izleyen İsveç'te yeni vaka sayıları mart ayından bu yana en düşük düzeylere geriledi.

İsveç'te son 24 saatte 180 yeni vaka tespit edildi. Bu sayı, 13 Mart'tan bu yana en düşük yeni vaka sayısı olarak kayda geçti. Ülkede son haftada yapılan 120 bin testin yalnızca yüzde 1,2'si pozitif sonuç verdi.

14 günlük yeni vaka sayılarının ortalamasına göre İsveç'te her 100 bin kişide 22,2 yeni vaka görülüyor. Bu sayı, İspanya'da 279, Fransa'da 158,5, İngiltere'de ise 59.

İsveç, aynı zamanda Danimarka ve Norveç gibi komşularından da daha az vakaya sahip. İsveç hastanelerinde Koronavirüs nedeniyle yalnızca 13 kişi yoğun bakımda bulunuyor.

Ülkede Koronavirüs salgınının başından bu yana sıkı karantina önlemleri uygulanmamıştı. İsveç sağlık otoriteleri, bu yöndeki yaklaşımları nedeniyle eleştirilse de, bunun daha uzun erimli ve sürdürülebilir bir strateji olduğunu savunmuşlardı.