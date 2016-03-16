İsveç Sağlık Bakanı: Gürültülü seks yapan komşularımıza kızmamalıyız

İsveç Halk Sağlığı, Sağlık ve Spor Bakanı Gabriel Wikström, kendisine Twitter üzerinden gürültülü seks yapan komşularını şikayet eden bir kullanıcıya, "Gürültülü seks yapan komşularımıza kızmamalıyız. Sağlıkları için oldukça iyi" cevabını verdi.

Radikal'de yer alan habere göre; Kabineye seçildiğinde yaşı ve fiziksel özellikleri sebebiyle Türkiye’de de gündem olan Wikström, Twitter’da bir kullanıcının gürültülü şekilde seks yapan komşularını şikayet etmesi ve "Saat 10’dan sonra riskli olabilecek egzersizleri yasaklar mısınız?’ sorusuna şöyle cevap verdi:

"Bence onlar için iyi. Hem onların sağlıkları hem de toplum sağlığı için iyi" yazdı. İsveç’ten yerel haberler geçen web sitesi Local’a yaptığı açıklamada Wikström, "Eminim komşularımızın yaptığı ve bizi sinirlendiren pek çok şey vardır ancak gerçekten bu şekilde yapıyorlarsa bağışlayıcı davranmak gerekir, kızmamalıyız."

Wikström cevabında ayrıca, İsveç’in giderek düşmekte olan doğum oranına da değindi. Wikström, son 20 senede İsveç’te çiftler arasında aylık cinsel ilişki sayısının yüzde 24 oranında düştüğünü belirterek, "Hükümet elbette insanlara hangi sıklıkta cinsel ilişkiye gireceklerini söyleyemez, ancak bu durum genellikle stres ve baskıyla doğru ilişkili. Ayrıca insanlar vücutlarının ideal olmadığı düşüncesindeler ki bu da bir problem. Biz insanız, hepimizin yakınlığa ihtiyacı var" dedi.