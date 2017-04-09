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Dünya

İsveç polisi: Saldırgan IŞİD'e ilgi duyuyordu

İsveç polisi tarafından yapılan açıklamada, saldırganın İsveç'te sürekli oturma izni için başvurduğu ve başvurusunun kabul edilmediği belirtildi

09 Nisan 2017 23:04

İsveç'in Stockholm kentindeki kamyonlu saldırıyı gerçekleştiren kişinin, "IŞİD gibi radikal örgütlere ilgi duyduğu" açıklandı.

İsveç polisi tarafından yapılan açıklamada, saldırganın İsveç'te sürekli oturma izni için başvurduğu ve başvurusunun kabul edilmediği belirtildi.

Özbekistanlı saldırganın Facebook sayfasında iki IŞİD propaganda filminin yanı sıra, 2013 yılında Boston Maratonu sırasında yapılan terör saldırısının görüntülerini beğendiği ortaya çıkmıştı. 39 yaşında olduğu ve Özbekistan kökenli olduğu bilinen saldırganın, ismi açıklanmamıştı.

 

Kurbanların uyrukları açıklandı

 

Öte yandan, saldırıda yaşamını yitirenlerin uyrukları açıklandı. Buna göre, kamyonlu saldırıda hayatını kaybeden 4 kişiden 2'sinin İsveçli, 1'inin Belçikalı ve 1'inin İngiltereli olduğu öğrenildi.

 

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