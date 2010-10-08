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Dünya

İsveç partisine Türk grup başkanı

İsveç Meclisinin tek Türk milletvekili Mehmet Kaplan, Yeşiller Partisi meclis grup başkanı seçildi.

08 Ekim 2010 03:00

T24- İsveç Meclisinin tek Türk milletvekili Mehmet Kaplan, Yeşiller Partisi meclis grup başkanı seçildi. 
 

İsveç'te 19 Eylülde yapılan seçimlerde meclisin 3. büyük partisi olan Yeşiller Partisi, meclis grup salonunda dünkü oturumda parti grup başkanını seçti. 3 adayın katıldığı seçimde Mehmet Kaplan, oy çokluğu ile partisinin meclis grup başkanı oldu.


Mehmet Kaplan, İsveç'te ilk kez bir Türk milletvekilinin bir partinin grup başkanlığına seçildiğini kaydederek, bundan dolayı çok sevinçli ve heyecanlı olduğunu söyledi.

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