İsveç: Okulları açık tutmamız büyük bir salgına yol açmadı

Maddy Savage

BBC News, Stockholm

İsveç Eğitim Bakanı, 16 yaşından küçüklerin gittiği okulları açık tutma kararının, Covid-19 salgınında büyük bir yayılmaya yol açmadığını söyledi.

Eğitim Bakanı Anna Ekstrom İsveç Kamu Sağlığı Kurumu'nın yaptığı araştırmanın, eğitim sektöründe çalışan İsveçlilerin, diğer meslek gruplarına göre daha büyük bir koronavirüs riski altında olmadığını gösterdiğini belirtti.

16 yaş üzerindeki öğrencilerin gittikleri okullar ve üniversiteler de 15 Haziran'dan itibaren sadece yaz okulları için açılmıştı.

İsveçte, belirti göstermeyenler Cumartesi gününden itibaren ülke içinde serbest bir şekilde seyahat edebilecekler. Pazar gününden spor karşılaşmaları da seyircisiz bir şekilde başlayacak.