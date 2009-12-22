İsveç nüfusunda rekor yükselme

T24 - İsveç nüfusu geçtiğimiz yıl 84 bin arttı. Bu, İsveç için rekor bir yükselme.





İsveç'te 1946 yılından bu yana ilk kez bu yıl rekor düzeyde nüfus artışı kaydedildi; ülkenin nüfusu 9 milyon 340 bine ulaştı.



Ekonomik krize ve işsizliğe rağmen İsveç'te uzun yıllardan sonra ilk kez bu yıl bu kadar çok doğum olduğu bildirildi.



İsveç İstatistik bürosundan yapılan açıklamaya göre, 2009 yılında İsveç'te 112 bin bebek dünyaya geldi. Ölümlerde de bu yıl önceki yıllara göre azalma oldu. 2009 yılında 91 bin kişi hayatını kaybetti.



Yabancı ülkelerden yıl içinde 102 bin göçmenin ülkeye geldiği, İsveç'ten göç edenlerin sayısının ise 38 bin olduğu kaydedildi.



Doğumlardaki artış, ölüm oranlarındaki azalma ve göçlerle İsveç'in nüfusunun yıl içinde 84 bin kişi artarak, 1946 yılından bu yana ilk kez rekor bir seviyeye ulaştığı bildirildi.