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Dünya

İsveç muhalefet ittifakı üç bakan hakkında gensoru önergesi verdi

Gizli polis bilgilerinin sızdırılmış olabileceği düşünülüyor

26 Temmuz 2017 18:46

İsveç’te muhaleffetteki ittifakın dört parti lideri bugün düzenledikleri basın toplantısında hükümetin üç bakanı hakkında gensoru önergesi vereceklerini açıkladı.

İsveç’in Ulaştırma Kurulu bilgisayar verilerinin yabancı IT çalışanlarının eline geçmesi nedeniyle gizli polis bilgilerinin de sızmış olabileceğinin ortaya çıkmasıyla başlayan IT skandalı üzerine muhalefetteki koalisyon ittifakı, Savunma Bakanı Peter Hultqvist, İçişleri Bakanı Anders Ygeman ve Altyapı Bakanı Anna Johansson hakkında güvensizliklerini açıkladılar.

Gizli bilgilerin yabancı IT çalışanlarının bilgisine ulaşması İsveç Ulaştırma Kurulu’nun 2015 yılında IT işletimini IBM şirketine vermesi ile başladı. IBM’in başka ülke taşaron firmalarını kullanması nedeniyle de aralarında İsveç sürücü belgelerine ait bilgilerin de bulunduğu bir çok hassas veri olağan güvenlik kontrolünden geçmemiş yabancı IT teknisyenlerinin erişimine açılmış oldu.

Önümüzdeki bir iki hafta içinde yapılması planlanan gensoru önergesinin görüşülmesinin ardından yapılacak oylamada parlamento çoğunluğu üç bakan hakkında güvensizlik oyu verirse seçimlere bir yıldan az kala hükümet krizi ortaya çıkma ihtimali konuşuluyor.

Bu arada hükümet çevrelerinden sızan bilgilere göre üç bakanı hakkında gensoru önergesi verilen koalisyon hükümetinin Başbakanı Sosyal Demokrat Stefan Löfven’in her an hükümetin istifasını açıklaması bekleniyor. (DHA)

 

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İsveçgensoru önergesibaklanbakanlıkSosyal Demokrat Stefan Löfven

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