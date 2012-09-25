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Dünya

İsveç kütüphanesi Ten Ten'i raftan kaldırmaktan vazgeçti

İsveç'te çizgi-roman kahramanı Tenten'in kitaplarına 'Türklere, Araplara ve Afrikalılara karşı önyargılı' içerik sunduğu gerekçesiyle yasak kararı almıştı

25 Eylül 2012 23:26

 

Çizgi roman kahramanı Tenten kitaplarında, Afrikalılara, Araplara, Türklere karşı ırkçı ve ön yargılı yaklaşımları nedeniyle Stockholm Kütüphanesi'nin raflarından kaldırılacağı yönündeki kararın geri çekildiği bildirildi

İsveç gazetesi Dagens Nyheter'e, Tenten kitaplarının çocuk ve gençlik bölümündeki raflardan kaldırılacağı yönünde açıklama yapan Kütüphane Sanat Yönetmeni Behrang Miri, daha sonra sözlerini “Tenten kitapları okuyucusuyla buluşmaya devam edecek” diyerek düzeltti.


‘Ayrımcılık konusuna dikkat çekmek istedim’

 

Miri, yaptığı açıklamada, ayrımcılık konusuna dikkati çekmek ve tartışmaya açmak için katkıda bulunmak istediğini belirterek, “Ancak edebiyat eserlerinin toplatılmasının yanlış olduğunu gördüm” dedi.

Kütüphanenin Kültür Müdürü Eric Sjöström de Tenten kitaplarının kütüphanede kalmasına, varılan ortak kararla ulaşıldığını, “eşitlik, ayrımcılık” sorularının ise tartışılmasına devam edeceğini kaydetti.

Gazetede yer alan habere tepki gösteren İsveçli yazar ve gazeteciler, Miri'nin kararını eleştirdi.

 

‘Raftan kaldırma doğru değil'

 

Bu arada, Kültür Bakanı Lena Adelsohn Liljeroth de Kütüphane Sanat Yönetmeni Miri'nin, Tenten kitaplarını raflardan toplatma kararına şaşırdığını, bunu doğru bulmadığını açıkladı.

Behrang Miri, Tenten kitaplarını raflardan kaldırma kararına neden olarak, kitapta Afrika ülkeleri, Araplar ve Türkler ile ilgili gerçeği yansıtmayan birçok resim ve bilgi bulunduğunu, bunların çocuklar ve gençler arasında asılsız korku ve fobi oluşturacak nitelikte olduğunu açıklamıştı.

Miri, açıklamasında, Tenten kitaplarındaki bilgilerin “tam olarak sömürgeci ülkelerin gözüyle” yazılmış bilgiler olduğunu bildirmişti

 

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