İsveç gazetesinden 'Ermeni tasarısı'na eleştiri

T24 -

Gazetede yayımlanan makalede, "düşüncenin doğru, ancak yöntemin yanlış" olduğu belirtilerek, "Parlamentolar tarihte yaşanan olayların haklılığını ya da haksızlığını oylama yeri değildir" denildi.Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi amacıyla iki ülke arasında imzalanan protokollerin anımsatıldığı makalede, "parlamentonun söz konusu kararıyla Türkiye'deki reform karşıtlarına ve Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine karşı çıkanlara koz verildiği" görüşü savunuldu.