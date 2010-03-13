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Dünya

İsveç gazetesinden 'Ermeni tasarısı'na eleştiri

İsveç gazetesi Dagens Nyheter, parlamentonun 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını tanıyan karar almasını eleştirdi.

13 Mart 2010 02:00

T24 - İsveç'in etkin gazetelerinden Dagens Nyheter, parlamentonun 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını tanıyan karar almasını eleştirdi.

Gazetede yayımlanan makalede, "düşüncenin doğru, ancak yöntemin yanlış" olduğu belirtilerek, "Parlamentolar tarihte yaşanan olayların haklılığını ya da haksızlığını oylama yeri değildir" denildi.

Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi amacıyla iki ülke arasında imzalanan protokollerin anımsatıldığı makalede, "parlamentonun söz konusu kararıyla Türkiye'deki reform karşıtlarına ve Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine karşı çıkanlara koz verildiği" görüşü savunuldu.

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