İsveç ekonomisi küçülüyor

İsveç Maliye Bakanı Anders Borg, ülkede 2009 yılında en iyi tahminle ekonominin yüzde 0,1 büyüyeceğini, en kötü tahminle de yüzde 1,2 küçülebileceğini, işsizlik oranının ise artarak 2010 yılına kadar yüzde 9,2'ye çıkacağını açıkladı.



Maliye Bakanı Anders Borg bugün yaptığı açıklamada dünyadaki ekonomik krizden İsveç ekonomisinin de etkilendiğini, bu nedenle büyüme hedeflerinde değişiklik beklediklerini kaydetti. 30 yıldan bu yana ilk kez İsveç'in ihracatında gerileme gözlendiğini kaydeden Borg, gelecek yıl 100 bin çalışanın daha işini kaybedeceğini söyledi.



Ekonomik durgunluktan dolayı 2008 yılında çok sayıda çalışanın işsiz kaldığını, işsizlik oranının 2010 yılına kadar giderek artacağından kaygı duyduğunu kaydeden Maliye Bakanı Borg, 2009 yılında 100 bin çalışanın daha işini kaybedeceğini ve işsizlik oranının yüzde 9,2 oranına kadar çıkacağını açıkladı.



2009 ve 2010 yıllarına ait ekonomik tahminlerini de açıklayan Borg, İsveç Merkez bankasının ekonomik kriz nedeniyle faiz oranlarını yüzde 3,5 oranına kadar düşürdüğünü hatırlatarak, faiz oranlarının 2009 yılında da düşmeye devam ederek, yüzde 2-2,25'e kadar gerileyeceğini, 2010 yılında ise 2,75'e çıkarılabileceklerini kaydetti. Borg, ekonomik krizi göze olarak hükümetin vergileri düşürmeyi hedeflediğini ve işverenlerin ödediği ücretlerin de azaltılacağını söyledi.



Borg, 2010 yılında ise büyüme hızının yüzde 2-1,4 oranlarında beklendiğini kaydetti.



İsveç hükümeti 2009 yılına ilişkin daha önceki bütçe öngörülerinde gayri safi milli hasılada büyümeyi yüzde 1,5 beklerken, büyüme hızını da bu yıl için yüzde 1,5, 2009 için büyüme hızını yüzde 1,3, 2010 yılı için büyüme hızını yüzde 3,1, 2011 yılı için de büyüme hedefini yüzde 3,5 olarak açıklamıştı.

